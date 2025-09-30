Практика судів
Освітній омбудсмен пропонує збільшити ставку вчителя та зменшити залежність від надбавок

14:06, 30 вересня 2025
Надія Лещик закликала змінити модель оплати праці вчителів.
Освітній омбудсмен пропонує збільшити ставку вчителя та зменшити залежність від надбавок
Освітній омбудсмен Надія Лещик виступила за реформування системи виплати заробітної плати педагогам, наголосивши на необхідності збільшення базової ставки замість надбавок і доплат.

«Хочу закликати розпочати роботу щодо зміни моделі до виплати заробітної плати. Ми маємо маленьку ставку і велику кількість надбавок і доплат», – сказала Лещик.

Лещик зазначила, що третина звернень до омбудсмена стосується проблем із зарплатами, оскільки виплати часто залежать від рішень керівників і засновників закладів, що призводить до скорочення або невиплати надбавок. Вона також висловила занепокоєння щодо невизначеності рівня зарплат молодих учителів після запланованого на 2026 рік підвищення.

Додамо, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у 2026 році розглядаються різні сценарії поетапного підвищення зарплат педагогів, деякі з яких перевищують виділені 53,8 млрд грн у проекті держбюджету.

