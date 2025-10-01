Практика судов
В Хмельницком будут судить мужчину, который за 14 тысяч долларов переправлял ухилянцев

18:21, 1 октября 2025
Фигурант гарантировал нелегальное пересечение границы в страны ЕС через Черновицкую область, теперь ему грозит до 9 лет заключения.
В Хмельницком предстанет перед судом житель Тернопольской области, которого разоблачили в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в обход официальных пунктов пропуска. Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным следствия, фигурант требовал 14 тысяч долларов за свои «услуги» и гарантировал пересечение границы в направлении стран ЕС через Черновицкую область. Его задержали во время получения всей суммы от одного из «клиентов».

На данный момент следователи уже завершили расследование по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении фигуранта направили в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

