У Хмельницькому судитимуть чоловіка, який за 14 тисяч доларів переправляв ухилянтів

18:21, 1 жовтня 2025
Фігурант гарантував нелегальний перетин кордону до країн ЄС через Чернівецьку область, тепер йому загрожує до 9 років ув’язнення.
У Хмельницькому перед судом постане житель Тернопільської області, якого викрили в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, фігурант вимагав 14 тисяч доларів за свої «послуги» та гарантував перетин кордону в напрямку країн ЄС через Чернівецьку область. Його затримали під час отримання усієї суми від одного з «клієнтів».

Наразі слідчі вже завершили розслідування за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скерували до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

