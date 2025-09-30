Когда в Киеве включат отопление: в КГГА рассказали о готовности столицы

По словам мэра Виталия Кличко, тепловое хозяйство столицы готово более чем на 90%.

Источник фото: Рexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве отопительный сезон начнется тогда, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне +8°C в течение трех дней. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщают в КГГА.

По его словам, основные подготовительные работы уже выполнены, а общий уровень готовности теплового хозяйства составляет более 90%. Город также готовится к чрезвычайным ситуациям: проведены тренировки сил гражданской защиты и установлены резервные источники энергии — газовые турбины и газопоршневые установки, которые смогут дополнительно производить около 100 МВт электроэнергии для обеспечения критической инфраструктуры.

По словам Кличко, на сегодняшний день на столичных котельных разместили 136 генераторов — от 600 кВт до 2 МВт. Они могут обеспечить аварийное питание в случае чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.