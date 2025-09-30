Коли у Києві увімкнуть опалення: у КМДА розповіли про готовність столиці

За словами мера Віталія Кличка, теплове господарство столиці готове більш ніж на 90%.

У Києві опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C протягом трьох днів. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляють у КМДА.

За його словами, основні підготовчі роботи вже виконані, а загальний стан готовності теплового господарства становить понад 90%. Місто також готується до надзвичайних ситуацій: проведено тренування сил цивільного захисту та облаштовано резервні джерела енергії — газові турбіни й газопоршневі установки, що зможуть додатково виробляти близько 100 МВт електроенергії для критичної інфраструктури.

За словами Кличка, на сьогодні на столичних котельнях розмістили 136 генераторів — від 600 кВт до 2 МВт. Вони можуть забезпечити аварійне живлення у випадку надзвичайної ситуації.

