Главой Одесского окружного админсуда повторно избран Анатолий Радчук

16:22, 30 сентября 2025
Судьи Одесского окружного админсуда единогласно избрали Анатолия Радчука главой суда.
В Одесском окружном административном суде состоялось собрание судей, в ходе которого был избран глава суда. Им повторно стал Анатолий Радчук. Об этом сообщил Одесский окружной административный суд.

«Несмотря на все вызовы, в течение 2022–2025 годов на должности главы суда Анатолий Анатольевич продемонстрировал высокий профессионализм, ответственность и преданность принципам правосудия. Ему удалось объединить коллектив, сохранить атмосферу взаимного уважения, поддержки и единства.

Единогласное переизбрание — это не только подтверждение лидерского потенциала и управленческих способностей, но и свидетельство настоящей командной сплоченности коллектива.

Искренне поздравляем Анатолия Анатольевича! Желаем неисчерпаемой энергии, дальнейших профессиональных достижений, мудрости в управлении и вдохновения в служении правосудию!», — заявили в суде.

