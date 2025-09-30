Практика судів
  1. В Україні

Головою Одеського окружного адмінсуду повторно обрано Анатолія Радчука

16:22, 30 вересня 2025
Судді Одеського окружного адмінсуду одноголосно обрали Анатолія Радчука головою суду.
У Одеському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, під час який було обрано голову суду. Ним повторно став Анатолій Радчук. Про це повідомив Одеський окружний адміністративний суд.

«Незважаючи на всі виклики, упродовж 2022–2025 років на посаді голови суду Анатолій Анатолійович продемонстрував високий професіоналізм, відповідальність та відданість принципам правосуддя. Він зумів об’єднати колектив, зберегти атмосферу взаємоповаги, підтримки та єдності.

Одноголосне переобрання - це не лише підтвердження лідерського потенціалу та управлінських здібностей, а й свідчення справжньої командної згуртованості колективу.

Щиро вітаємо Анатолія Анатолійовича! Зичимо невичерпної енергії, подальших професійних здобутків, мудрості в управлінні та натхнення у служінні правосуддю!», - заявили у суді.

