С 1 октября Гоструда будет проводить внеплановые проверки по моббингу

17:04, 30 сентября 2025
С 1 октября Государственная служба Украины по вопросам труда сможет проводить внеплановые проверки по фактам травли на рабочем месте в период военного положения.
1 октября 2025 года вступает в силу закон о внесении изменений в часть первую статьи 16 закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» относительно проведения проверок по вопросам моббинга от 15.04.2025 № 4352-IX. Документ предоставляет Гоструда полномочия проводить проверки по вопросам моббинга (травли).

Документом вносятся изменения в часть первую статьи 16 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», согласно которым в период действия военного положения Государственная служба Украины по вопросам труда и ее территориальные органы по заявлению работника или профсоюза могут осуществлять внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами независимо от формы собственности, вида деятельности, хозяйствования, а также физическими лицами, использующими наемный труд, в части соблюдения требований Закона № 2136-IX, а также по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, фактов моббинга (травли) и законности прекращения трудовых договоров.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по вопросам моббинга (травли) не могут проводиться одновременно с внеплановыми мероприятиями государственного надзора (контроля) по каким-либо другим вопросам.

Гоструда

