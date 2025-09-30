Практика судів
  1. В Україні

З 1 жовтня Держпраці проводитиме позапланові перевірки з мобінгу

17:04, 30 вересня 2025
З 1 жовтня Державна служба України з питань праці зможе проводити позапланові перевірки щодо цькування на робочому місці під час воєнного стану.
З 1 жовтня Держпраці проводитиме позапланові перевірки з мобінгу
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

1 жовтня 2025 року вводиться в дію закон про внесення зміни до частини першої статті 16 закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо проведення перевірок з питань вчинення мобінгу від 15.04.2025 № 4352-IX. Документ надає Держпраці повноваження проводити перевірки з питань вчинення мобінгу (цькування).

Документом вносяться зміни до частини першої статті 16 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», згідно з якими у період дії воєнного стану Державна служба України з питань праці та її територіальні органи за заявою працівника або профспілки можуть здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, у частині додержання вимог Закону № 2136-IX, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу (цькування) та законності припинення трудових договорів.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань вчинення мобінгу (цькування) не можуть здійснюватися одночасно з позаплановими заходами державного нагляду (контролю) з будь-яких інших питань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Оформлення актів виконаних робіт буде спрощено – Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував прийняти законопроект

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт.

За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду