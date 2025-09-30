З 1 жовтня Держпраці проводитиме позапланові перевірки з мобінгу

З 1 жовтня Державна служба України з питань праці зможе проводити позапланові перевірки щодо цькування на робочому місці під час воєнного стану.

1 жовтня 2025 року вводиться в дію закон про внесення зміни до частини першої статті 16 закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо проведення перевірок з питань вчинення мобінгу від 15.04.2025 № 4352-IX. Документ надає Держпраці повноваження проводити перевірки з питань вчинення мобінгу (цькування).

Документом вносяться зміни до частини першої статті 16 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», згідно з якими у період дії воєнного стану Державна служба України з питань праці та її територіальні органи за заявою працівника або профспілки можуть здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, у частині додержання вимог Закону № 2136-IX, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу (цькування) та законності припинення трудових договорів.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань вчинення мобінгу (цькування) не можуть здійснюватися одночасно з позаплановими заходами державного нагляду (контролю) з будь-яких інших питань.

