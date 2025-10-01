Украинская экспедиция начала поиски захоронений воинов УПА в Польше

Работы стартовали в Подкарпатском воеводстве, несмотря на сложные погодные условия.

Фото: radiosvoboda

Украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы в селе Юречкова Подкарпатского воеводства Польши, где предположительно похоронены до 18 воинов УПА, погибших в 1947 году в бою с польской Народной армией, сообщило «Радио Свобода».

Исследования проводятся в лесу Карпат, где ранее установлен металлический крест. Украинские специалисты отмечают, что воины УПА защищали гражданское украинское население от принудительного выселения. Из-за сильного дождя в Бещадах активные работы в первый день были затруднены, но с помощью мотоблока удалось снять верхний слой земли для обнаружения следов захоронений. Процесс контролируют представители Польского института национальной памяти, а охрану обеспечивает польская полиция. По данным Украинского института национальной памяти, это первое место в Польше, где разрешены такие работы. Поиски продлятся до 4 октября, а в случае обнаружения останков эксгумация может занять до месяца.

