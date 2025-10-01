Практика судів
  1. В Україні

Українська експедиція розпочала пошуки поховань вояків УПА в Польщі

07:36, 1 жовтня 2025
Роботи стартували в Підкарпатському воєводстві, попри складні погодні умови.
Українська експедиція розпочала пошуки поховань вояків УПА в Польщі
Фото: radiosvoboda
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи в селі Юречкова Підкарпатського воєводства Польщі, де ймовірно поховані до 18 вояків УПА, які загинули в 1947 році в бою з польською Армією Людовою, повідомило «Радіо Свобода».

Дослідження проводяться в лісі Карпат, де раніше встановлено металевий хрест. Українські фахівці зазначають, що воїни УПА захищали цивільне українське населення від примусового виселення. Через сильний дощ у Бещадах активні роботи в перший день були ускладнені, але за допомогою мотоблоку вдалося зняти верхній шар землі для виявлення слідів поховань. Процес контролюють представники Польського інституту національної пам’яті, а охорону забезпечує польська поліція. За даними Українського інституту національної пам’яті, це перше місце в Польщі, де дозволено такі роботи. Пошуки триватимуть до 4 жовтня, а в разі виявлення останків ексгумація може зайняти до місяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект

Законопроект передбачає, що суд може заблокувати канал у месенджері чи веб-сайт, який поширив особисту переписку фізичної особи.

За оціночні судження, що принижують гідність чи репутацію, можна буде вимагати компенсацію моральної шкоди – проект змін до ЦК

Якщо оціночні судження висловлено у формі, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила, може бути покладено обов’язок щодо компенсації моральної шкоди – проект нової редакції Цивільного кодексу.

У соціальному комітеті Ради засудили встановлення у проекті бюджету «особливого» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів та прокурорів

Комітет, очолюваний Галиною Третьяковою, зауважив, що практика застосування кожного року в законі про бюджет «особливих» розмірів прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів, прокурорів, податківців, митників не передбачена жодним законодавчим актом.

Конкурс на посади суддів ВАКС – у порівнянні з попереднім конкурсом кількість кандидатів зменшилася

Якщо у 2023 році допуск до участі у конкурсі отримали 161 кандидат, то наразі лише 158, а тестувань при цьому стало більше.

У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді