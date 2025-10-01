Українська експедиція розпочала пошуки поховань вояків УПА в Польщі

Роботи стартували в Підкарпатському воєводстві, попри складні погодні умови.

Фото: radiosvoboda

Українська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи в селі Юречкова Підкарпатського воєводства Польщі, де ймовірно поховані до 18 вояків УПА, які загинули в 1947 році в бою з польською Армією Людовою, повідомило «Радіо Свобода».

Дослідження проводяться в лісі Карпат, де раніше встановлено металевий хрест. Українські фахівці зазначають, що воїни УПА захищали цивільне українське населення від примусового виселення. Через сильний дощ у Бещадах активні роботи в перший день були ускладнені, але за допомогою мотоблоку вдалося зняти верхній шар землі для виявлення слідів поховань. Процес контролюють представники Польського інституту національної пам’яті, а охорону забезпечує польська поліція. За даними Українського інституту національної пам’яті, це перше місце в Польщі, де дозволено такі роботи. Пошуки триватимуть до 4 жовтня, а в разі виявлення останків ексгумація може зайняти до місяця.

