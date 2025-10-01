С 1 октября «Пакет школьника» можно тратить на книги

Кабмин расширил программу для первоклассников, добавив книжные магазины.

Фото: dzvin.media

С 1 октября средства государственной выплаты «Пакет школьника» разрешено использовать для приобретения книг.

Программа расширена, и теперь родители или законные представители первоклассников могут тратить единовременное пособие в торговых точках с POS-терминалами, имеющими MCC-коды:

5641 (детская одежда),

5651 (одежда для всей семьи),

5661 (обувь),

5943 (канцелярские товары),

5942 (книжные магазины),

5192 (книги, периодические издания, газеты).

Заявку на получение средств можно подать до 15 ноября через приложение «Дія» или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Средства доступны для использования в течение 180 дней после начисления в офлайн- и онлайн-магазинах, но только при безналичной оплате.

