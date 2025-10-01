С 1 октября «Пакет школьника» можно тратить на книги

С 1 октября средства государственной выплаты «Пакет школьника» разрешено использовать для приобретения книг.
Программа расширена, и теперь родители или законные представители первоклассников могут тратить единовременное пособие в торговых точках с POS-терминалами, имеющими MCC-коды:
Заявку на получение средств можно подать до 15 ноября через приложение «Дія» или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Средства доступны для использования в течение 180 дней после начисления в офлайн- и онлайн-магазинах, но только при безналичной оплате.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала об интерактивной карте, которая помогает найти магазины, где можно воспользоваться выплатами в рамках программы «Пакет школьника».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.