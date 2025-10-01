Практика судов
С 1 октября «Пакет школьника» можно тратить на книги

20:45, 1 октября 2025
Кабмин расширил программу для первоклассников, добавив книжные магазины.
Фото: dzvin.media
С 1 октября средства государственной выплаты «Пакет школьника» разрешено использовать для приобретения книг.

Программа расширена, и теперь родители или законные представители первоклассников могут тратить единовременное пособие в торговых точках с POS-терминалами, имеющими MCC-коды:

  • 5641 (детская одежда),
  • 5651 (одежда для всей семьи),
  • 5661 (обувь),
  • 5943 (канцелярские товары),
  • 5942 (книжные магазины),
  • 5192 (книги, периодические издания, газеты).

Заявку на получение средств можно подать до 15 ноября через приложение «Дія» или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Средства доступны для использования в течение 180 дней после начисления в офлайн- и онлайн-магазинах, но только при безналичной оплате.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала об интерактивной карте, которая помогает найти магазины, где можно воспользоваться выплатами в рамках программы «Пакет школьника».

