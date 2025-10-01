Практика судів
З 1 жовтня «Пакунок школяра» можна витрачати на книги

20:45, 1 жовтня 2025
Кабмін розширив програму для першокласників, додавши книжкові магазини.
Фото: dzvin.media
З 1 жовтня кошти державної виплати «Пакунок школяра» дозволено використовувати для придбання книг.

Програму розширено, і тепер батьки або законні представники першокласників можуть витрачати одноразову допомогу в торгових точках із POS-терміналами, що мають MCC-коди:

  • 5641 (дитячий одяг),
  • 5651 (одяг для всієї родини),
  • 5661 (взуття),
  • 5943 (канцелярські товари),
  • 5942 (книжкові магазини),
  • 5192 (книги, періодичні видання, газети).

Заявку на отримання коштів можна подати до 15 листопада через застосунок «Дія» або в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Кошти доступні для використання протягом 180 днів після нарахування в офлайн- та онлайн-магазинах, але лише за безготівковою оплатою.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про інтерактивну мапу, яка допомагає знайти магазини, де можна скористатися виплатами в межах програми «Пакунок школяра».

