З 1 жовтня «Пакунок школяра» можна витрачати на книги

Кабмін розширив програму для першокласників, додавши книжкові магазини.

З 1 жовтня кошти державної виплати «Пакунок школяра» дозволено використовувати для придбання книг.

Програму розширено, і тепер батьки або законні представники першокласників можуть витрачати одноразову допомогу в торгових точках із POS-терміналами, що мають MCC-коди:

5641 (дитячий одяг),

5651 (одяг для всієї родини),

5661 (взуття),

5943 (канцелярські товари),

5942 (книжкові магазини),

5192 (книги, періодичні видання, газети).

Заявку на отримання коштів можна подати до 15 листопада через застосунок «Дія» або в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Кошти доступні для використання протягом 180 днів після нарахування в офлайн- та онлайн-магазинах, але лише за безготівковою оплатою.

