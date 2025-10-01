З 1 жовтня «Пакунок школяра» можна витрачати на книги

З 1 жовтня кошти державної виплати «Пакунок школяра» дозволено використовувати для придбання книг.
Програму розширено, і тепер батьки або законні представники першокласників можуть витрачати одноразову допомогу в торгових точках із POS-терміналами, що мають MCC-коди:
Заявку на отримання коштів можна подати до 15 листопада через застосунок «Дія» або в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Кошти доступні для використання протягом 180 днів після нарахування в офлайн- та онлайн-магазинах, але лише за безготівковою оплатою.
