В Україні запустили інтерактивну мапу магазинів для програми «Пакунок школяра»

19:31, 5 вересня 2025
Дашборд допоможе знайти магазини для використання державної допомоги.
В Україні запустили інтерактивну мапу магазинів для програми «Пакунок школяра»
Фото: msp.gov.ua
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом із Державною службою України у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка допомагає знайти магазини, де можна скористатися виплатами в межах програми «Пакунок школяра». Про це повідомила пресслужба міністерства.

У рамках другого траншу програми фінансову допомогу отримали майже 18 тисяч сімей. Станом на 5 вересня 2025 року виплати нараховані понад 103 тисячам родин на загальну суму 526 мільйонів гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

«Ми працюємо над удосконаленням «Пакунку школяра», і запуск дашборду — важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот», – зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Інтерактивна мапа слугує навігатором і не включає повний перелік магазинів, але містить торгові точки, де гарантовано можна розрахуватися в межах програми. Дашборд оснащений фільтрами за областями та територіальними громадами, що полегшує пошук. Наразі на мапі відображено понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Оскільки назви вулиць чи громад можуть змінюватися, інформація на дашборді періодично оновлюється. У разі виявлення неактуальних даних про магазин користувачі можуть повідомити про це через Google-форму, доступну за посиланням.

До програми «Пакунок школяра» можуть долучатися всі магазини, які спеціалізуються на торгівлі шкільним приладдям, канцелярськими товарами, дитячим одягом та взуттям. Батьки або законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці України, де платіжний термінал має відповідний MCC-код:

  • 5641 – дитячий одяг;
  • 5651 – одяг для всієї родини;
  • 5661 – магазини взуття;
  • 5943 – канцелярські товари.

Програма «Пакунок школяра» триватиме до 15 листопада 2025 року. Подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок «Дія» або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

