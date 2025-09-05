В Украине запустили интерактивную карту магазинов для программы «Пакет школьника»

Дашборд поможет найти магазины для использования государственной помощи.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с Государственной службой Украины по делам детей запустили в тестовом режиме интерактивную карту, которая помогает найти магазины, где можно воспользоваться выплатами в рамках программы «Пакет школьника». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В рамках второго транша программы финансовую помощь получили почти 18 тысяч семей. По состоянию на 5 сентября 2025 года выплаты начислены более чем 103 тысячам семей на общую сумму 526 миллионов гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.

«Мы работаем над усовершенствованием «Пакет школьника», и запуск дашборда — важный инструмент, который будем развивать в дальнейшем. Наша задача — не просто предоставить финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Интерактивная карта служит навигатором и не включает полный перечень магазинов, но содержит торговые точки, где гарантированно можно рассчитаться в рамках программы. Дашборд оснащен фильтрами по областям и территориальным общинам, что облегчает поиск. Сейчас на карте отображено более 25 тысяч торговых точек по всей Украине.

Поскольку названия улиц или населенных пунктов могут меняться, информация на дашборде периодически обновляется. В случае обнаружения неактуальных данных о магазине пользователи могут сообщить об этом через Google-форму, доступную по ссылке.

К программе «Пакет школьника» могут присоединиться все магазины, специализирующиеся на торговле школьными принадлежностями, канцелярскими товарами, детской одеждой и обувью. Родители или законные представители первоклассников могут использовать средства в любой торговой точке Украины, где платежный терминал имеет соответствующий MCC-код:

5641 – детская одежда;

5651 – одежда для всей семьи;

5661 – обувные магазины;

5943 – канцелярские товары.

Программа «Пакет школьника» продлится до 15 ноября 2025 года. Подать заявление на получение помощи можно через приложение «Дія» или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

