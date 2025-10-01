Практика судов
В Николаевской области разоблачили чиновника воинской части, который с 2020 года списал 650 тонн топлива для ВСУ

12:38, 1 октября 2025
Начальнику службы ГСМ воинской части сообщили о подозрении в хищении топлива на 24 млн грн.
Фото: ГБР
ГБР сообщило о подозрении начальнику службы горюче-смазочных материалов воинской части в Николаевской области, который систематически разворовывал топливо, предназначенное для ВСУ, нанеся государству ущерб на сумму более 24 млн грн, сообщили в ГБР.

Следствие установило, что чиновник начал хищения в 2020 году и продолжал после начала полномасштабного вторжения России. Он списывал топливо, поставляя его только на бумаге или придумывая несуществующие мероприятия. Чтобы скрыть схему, чиновник сам сообщил о «недостаче» 650 тонн топлива, инициировав служебное расследование для списания. Однако аудит ГБР выявил присвоение ресурсов.

Подозреваемый отстранен от должности, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 410 и ч. 4 ст. 425 УК Украины, которые предусматривают до 10 лет лишения свободы. ГБР ищет возможных соучастников и работает над возмещением ущерба.

