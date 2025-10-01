Практика судів
На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який з 2020 року списав 650 тонн пального для ЗСУ

12:38, 1 жовтня 2025
Начальнику служби ПММ військової частини повідомили про підозру у розкраданні пального на 24 млн грн.
Фото: ДБР
ДБР повідомило про підозру начальнику служби паливно-мастильних матеріалів військової частини на Миколаївщині, який систематично розкрадав пальне, призначене для ЗСУ, завдавши державі збитків на понад 24 млн грн, повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що посадовець розпочав розкрадання у 2020 році і продовжував після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він списував пальне, постачаючи його лише на папері або вигадуючи неіснуючі заходи. Щоб приховати схему, посадовець сам повідомив про «недостачу» 650 тонн пального, ініціювавши службове розслідування для списання. Проте аудит ДБР виявив привласнення ресурсів.

Підозрюваного відсторонено від посади, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують ч. 3 ст. 410 та ч. 4 ст. 425 КК України, що передбачають до 10 років ув’язнення. ДБР шукає можливих співучасників і працює над відшкодуванням збитків.

