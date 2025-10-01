Практика судов
  1. В Украине

Юлия Свириденко поручила проработать вопросы регулирования деятельности риэлторов

12:57, 1 октября 2025
В Украине займутся урегулированием деятельности риелторов — Свириденко.
Юлия Свириденко поручила проработать вопросы регулирования деятельности риэлторов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко, реагируя на петицию о необходимости урегулирования деятельности риелторов, поручила соответствующим государственным учреждениям рассмотреть возможности упорядочения рынка риелторских услуг в Украине. Рассмотрение должно происходить с учётом текущей экономической ситуации и приоритетов государственной политики, сообщила Свириденко.

В ответе на петицию указано, что в настоящее время риелторская деятельность и работа агентств недвижимости в Украине осуществляется без отдельного правового регулирования, в рамках общего законодательства о хозяйственной деятельности.

Кроме того, риелторы обязаны официально регистрироваться как предприниматели в соответствии с законом о государственной регистрации бизнеса. Они также должны уплачивать налоги согласно требованиям Налогового кодекса Украины. Ведение риелторской деятельности без официальной регистрации запрещено законом.

«Рынок недвижимости в ЕС в значительной степени регулируется на уровне национального законодательства стран-членов ЕС, поскольку вопросы профессиональной компетентности риелторов и детальные правила функционирования рынка недвижимости регулируются на государственном уровне. В то же время ЕС устанавливает общие рамки через директивы и регламенты, которые касаются защиты прав потребителей, финансирования, устойчивости и общего функционирования рынка», — добавила Свириденко.

Она также отметила, что внедрение законодательных норм для регулирования риелторской деятельности может улучшить работу рынка недвижимости. Это, по её словам, позволит сделать работу риелторов более прозрачной, создать прозрачные условия конкуренции, лучше защищать клиентов, увеличить поступления в бюджет.

«Вместе с тем, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельности приведет, с одной стороны, к росту бюрократического аппарата, соответственно — к дополнительным расходам бюджета, а с другой стороны — к увеличению затрат риелторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги. В то же время, в условиях военного положения на территории Украины приоритетными направлениями государственного финансирования остаются сфера безопасности и обороны, здравоохранение, восстановление инфраструктуры и поддержка экономики», — отметила Свириденко.

Юлия Свириденко подчеркнула, что с учётом значительных объёмов операций с жильем, надлежащая защита прав потребителей услуг в этой сфере важна, и Кабмин поддерживает необходимость упорядочения рынка риелторских услуг с учётом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

«Учитывая вышеизложенное, мной поручено Фонду государственного имущества совместно с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать этот вопрос и проинформировать вас о предпринятых мерах», — говорится в ответе на петицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, напомнив, что данные для Реестра «Оберег» могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия

Апелляционный административный суд напомнил, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра военнообязанных могут быть получены ТЦК путем электронного информационного взаимодействия с другими реестрами.

За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Административный суд вынес частное определение относительно привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности

Среди прочего, суд установил, что ТЦК на основании фактически не существующего электронного обращения внес в Реестр «Оберег» сведения о нарушении мужчиной правил воинского учета без направления повестки о вызове в ТЦК, то есть, без соблюдения установленной процедуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді