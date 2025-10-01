Юлия Свириденко поручила проработать вопросы регулирования деятельности риэлторов

В Украине займутся урегулированием деятельности риелторов — Свириденко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко, реагируя на петицию о необходимости урегулирования деятельности риелторов, поручила соответствующим государственным учреждениям рассмотреть возможности упорядочения рынка риелторских услуг в Украине. Рассмотрение должно происходить с учётом текущей экономической ситуации и приоритетов государственной политики, сообщила Свириденко.

В ответе на петицию указано, что в настоящее время риелторская деятельность и работа агентств недвижимости в Украине осуществляется без отдельного правового регулирования, в рамках общего законодательства о хозяйственной деятельности.

Кроме того, риелторы обязаны официально регистрироваться как предприниматели в соответствии с законом о государственной регистрации бизнеса. Они также должны уплачивать налоги согласно требованиям Налогового кодекса Украины. Ведение риелторской деятельности без официальной регистрации запрещено законом.

«Рынок недвижимости в ЕС в значительной степени регулируется на уровне национального законодательства стран-членов ЕС, поскольку вопросы профессиональной компетентности риелторов и детальные правила функционирования рынка недвижимости регулируются на государственном уровне. В то же время ЕС устанавливает общие рамки через директивы и регламенты, которые касаются защиты прав потребителей, финансирования, устойчивости и общего функционирования рынка», — добавила Свириденко.

Она также отметила, что внедрение законодательных норм для регулирования риелторской деятельности может улучшить работу рынка недвижимости. Это, по её словам, позволит сделать работу риелторов более прозрачной, создать прозрачные условия конкуренции, лучше защищать клиентов, увеличить поступления в бюджет.

«Вместе с тем, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельности приведет, с одной стороны, к росту бюрократического аппарата, соответственно — к дополнительным расходам бюджета, а с другой стороны — к увеличению затрат риелторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги. В то же время, в условиях военного положения на территории Украины приоритетными направлениями государственного финансирования остаются сфера безопасности и обороны, здравоохранение, восстановление инфраструктуры и поддержка экономики», — отметила Свириденко.

Юлия Свириденко подчеркнула, что с учётом значительных объёмов операций с жильем, надлежащая защита прав потребителей услуг в этой сфере важна, и Кабмин поддерживает необходимость упорядочения рынка риелторских услуг с учётом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

«Учитывая вышеизложенное, мной поручено Фонду государственного имущества совместно с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать этот вопрос и проинформировать вас о предпринятых мерах», — говорится в ответе на петицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.