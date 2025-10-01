Практика судів
  1. В Україні

Юлія Свириденко доручила опрацювати питання регулювання діяльності ріелторів

12:57, 1 жовтня 2025
В Україні займуться врегулюванням діяльністі рієлторів — Свириденко.
Юлія Свириденко доручила опрацювати питання регулювання діяльності ріелторів
Фото: Кабмін
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, реагуючи на петицію про необхідність врегулювання діяльності рієлторів, доручила відповідним державним установам розглянути можливості впорядкування ринку рієлторських послуг в Україні. Розгляд має відбуватись з урахуванням актуального економічного становища та пріоритетів державної політики, повідомила Свириденко. 

У відповіді на петицію зазначено, що нині рієлторська діяльність та робота агентств нерухомості в Україні здійснюється без окремого правового регулювання, в межах загального законодавства про господарську діяльність.

Крім того, рієлтори зобов’язані офіційно реєструватися як підприємці відповідно до закону про держреєстрацію бізнесу. Вони також повинні сплачувати податки згідно з вимогами Податкового кодексу України. Вести рієлторську діяльність без офіційної реєстрації — заборонено законом.

"Ринок нерухомості в ЄС значною мірою регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС, оскільки регулювання питань професійної компетенції рієлторів та детальних правил ринку нерухомості здійснюється на державному рівні. Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку", - додала Свириденко. 

Вона також зазначила, що впровадження законодавчих норм для регулювання рієлторської діяльності може покращити роботу ринку нерухомості. Це, за її словами, дозволить зробити роботу рієлторів більш прозорою, створити прозорі умови конкуренції, краще захищати клієнтів, збільшити надходження до бюджету.

"Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе, з одного боку, до зростання бюрократичного апарату, відповідно до додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку — до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги. В той же час в умовах воєнного стану на території України пріоритетними напрямами державного фінансування залишаються сектор безпеки та оборони, охорони здоров’я, відновлення інфраструктури та підтримка економіки", - зазначила Свириденко.

Юлія Свириденко наголосила, що з огляду на значні обсяги операцій з житлом, належний захист прав споживачів послуг у цій сфері Кабмін підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

"Зважаючи на зазначене, мною доручено Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати це питання та поінформувати вас про вжиті заходи", - йдеться у відповіді на петицію.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
