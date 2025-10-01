Практика судов
Разрешение на выезд 18–22-летних за границу повлияло на рынок труда – Вениславский

13:39, 1 октября 2025
Вениславский объяснил, почему выезд молодежи не вредит безопасности Украины.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, позволяющие мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Разрешение военнообязанным мужчинам в возрасте 18–22 лет покидать Украину вызвало временные изменения на рынке труда, но является стратегически оправданным решением, заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

По его словам, часть молодежи уволилась и уехала за границу, что создало ситуативные дисбалансы на рынке труда, в частности из-за популярности программ обучения за рубежом.

«Сейчас сложно назвать релевантные цифры, поскольку многие люди воспользовались возможностью обучения за границей. В целом негативного влияния на экономику не будет», — отметил он.

Однако Вениславский заверил, что это не окажет значительного негативного влияния на экономику, а полную картину можно будет оценить через полгода или год, когда станет известно, сколько человек вернулось.

«Мы можем оценивать полную картину через полгода или год, когда будет понятно, сколько людей вернулось», – отметил он.

Он подчеркнул, что выезд молодежи не влияет на мобилизацию, поскольку мобилизационный возраст начинается с 25 лет, и не представляет угрозы для безопасности и обороны.

«Никакие мобилизационные процессы под угрозой не находятся. Отток молодых людей не создает угрозы для безопасности и обороны государства», – подчеркнул Вениславский.

Депутат подчеркнул, что решение президента направлено на долгосрочную перспективу, позволяя молодежи получать образование и опыт за рубежом для будущего восстановления Украины.

«Те молодые люди, которые получают образование и опыт за рубежом, потом вернутся и будут восстанавливать нашу страну. Это правильное решение, которое свидетельствует, что Украина даже во время войны остается открытым государством и членом будущего ЕС», — отметил Вениславский, добавив, что разрешение является частью стратегии развития страны.

