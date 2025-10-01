Практика судів
  1. В Україні

Дозвіл на виїзд 18–22-річних за кордон вплинув на ринок праці – Веніславський

13:39, 1 жовтня 2025
Веніславський пояснив, чому виїзд молоді не шкодить безпеці України.
Дозвіл на виїзд 18–22-річних за кордон вплинув на ринок праці – Веніславський
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Дозвіл військовозобов’язаним чоловікам віком 18–22 роки залишати Україну спричинив тимчасові зміни на ринку праці, але є стратегічно виправданим рішенням, заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

За його словами, частина молоді звільнилася і виїхала за кордон, що створило ситуативні дисбаланси на ринку праці, зокрема через популярність програм навчання за кордоном.

«Зараз складно назвати релевантні цифри, оскільки багато людей скористалися можливістю навчання за кордоном. В цілому негативного впливу на економіку не буде», – зазначив він.

Проте Веніславський запевнив, що це не матиме значного негативного впливу на економіку, а повну картину можна буде оцінити через пів року чи рік, коли стане відомо, скільки осіб повернулося.

«Ми можемо оцінювати повну картину через пів року чи рік, коли буде зрозуміло, скільки людей повернулося», - зазначив він.

Він наголосив, що виїзд молоді не впливає на мобілізацію, оскільки мобілізаційний вік починається з 25 років, і не становить загрози для безпеки та оборони.

«Ніякі мобілізаційні процеси під загрозою не перебувають. Відтік молодих людей не створює загрози для безпеки й оборони держави», – підкреслив Веніславський.

Депутат підкреслив, що рішення президента спрямоване на довгострокову перспективу, дозволяючи молоді здобувати освіту та досвід за кордоном для майбутньої відбудови України.

«Ті молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном, потім повернуться і будуть відновлювати нашу країну. Це правильне рішення, яке свідчить, що Україна навіть під час війни залишається відкритою державою та членом майбутнього ЄС», — зазначив Веніславський, додавши, що дозвіл є частиною стратегії розвитку країни.

мобілізація Федір Веніславський перетин кордону

