В Карпатах намело сугробы до полуметра и ударил мороз, видео

Температура в горах упала до -5°.

1 октября на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали настоящие зимние условия – снег, мороз и сильный ветер. В некоторых местах снежные сугробы достигают полуметра. Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья.

Температура воздуха составляет -5°С, дует северный ветер скоростью 6-8 м/с, в порывах - до 12 м/с. Видимость ограничена, падает снег.

Работник обсерватории на горе Пип Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак показал видео с вершины и сообщил, что в горах уже намело 5-15 см, а местами сугробы высотой до 50 см.

