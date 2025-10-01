В Карпатах намело сугробы до полуметра и ударил мороз, видео

1 октября на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали настоящие зимние условия – снег, мороз и сильный ветер. В некоторых местах снежные сугробы достигают полуметра. Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья.
Температура воздуха составляет -5°С, дует северный ветер скоростью 6-8 м/с, в порывах - до 12 м/с. Видимость ограничена, падает снег.
Работник обсерватории на горе Пип Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак показал видео с вершины и сообщил, что в горах уже намело 5-15 см, а местами сугробы высотой до 50 см.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.