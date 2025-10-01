У Карпатах намело півметрові перемети снігу та вдарив мороз, відео

Температура у горах впала до -5°.

1 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували справжні зимові умови — сніг, мороз і сильний вітер. У деяких місцях снігові перемети досягають пів метра. Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття.

Зазначається, що температура повітря становить -5°С, дме північний вітер швидкістю 6-8 м/с, у поривах - до 12 м/с. Видимість обмежена, падає сніг.

Працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак показав відео з вершини і повідомив, що у горах вже намело 5-15 см, а місцями є перемети висотою до 50 см.

