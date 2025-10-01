Практика судов
В Польше задержали украинца за двойное убийство и преступление против половой свободы

17:45, 1 октября 2025
Польская полиция арестовала 41-летнего украинца по «красному уведомлению» Интерпола.
Полиция Польши задержала 41-летнего гражданина Украины на железнодорожной станции Воломин по «красному уведомлению» Интерпола, которое предусматривает арест и экстрадицию за тяжкие преступления, сообщила пресс-служба полиции.

Мужчину, которого разыскивала Украина по обвинениям в двойном убийстве и преступлении против половой свободы, обнаружили офицеры уголовного отдела Воломинского повята, когда он выходил из поезда. В Польше его также обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и создании опасности на дороге.

Задержанного доставили в прокуратуру для начала процедуры экстрадиции, а Варшавско-Пражский районный прокурор добился ареста на семь дней. «Красное уведомление» Интерпола указывает на розыск опасного преступника с целью ареста и передачи другой стране.

