У Польщі затримали українця за подвійне вбивство та злочин проти статевої свободи

Польська поліція арештувала 41-річного українця за «червоним повідомленням» Інтерполу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Польщі затримала 41-річного громадянина України на залізничній станції Воломін за «червоним повідомленням» Інтерполу, яке передбачає арешт і екстрадицію через тяжкі злочини, повідомила пресслужба поліції.

Чоловіка, якого розшукувала Україна за звинуваченнями у подвійному вбивстві та злочині проти статевої свободи, виявили офіцери кримінального відділу Воломинського повіту, коли він виходив із поїзда. У Польщі його також звинуватили в керуванні автомобілем у нетверезому стані та створенні небезпеки на дорозі.

Затриманого доставили до прокуратури для початку процедури екстрадиції, а Варшавсько-Празький районний прокурор домігся арешту на сім днів. «Червоне повідомлення» Інтерполу вказує на розшук небезпечного злочинця з метою арешту та передачі іншій країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.