Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию

Экс-председателю парламента Андрею Парубию посмертно присвоено звание Героя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание Герой Украины посмертно экс-председателю парламента Андрею Парубию.

"Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко", - отметил Зеленский.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.

Так, кроме Парубия, посмертно звание Герой Украины получили:

Геннадий Афанасьев – погибший украинский военный из Крыма, бывший политзаключенный.

Степан Чубенко – украинский школьник, вратарь «ДЮСШ-Авангард», истязан и расстрелян боевиками «ДНР».

Владимир Вакуленко – украинский прозаик и поэт.

Напомним, 30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

