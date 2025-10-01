Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание Герой Украины посмертно экс-председателю парламента Андрею Парубию.
"Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко", - отметил Зеленский.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.
Так, кроме Парубия, посмертно звание Герой Украины получили:
Геннадий Афанасьев – погибший украинский военный из Крыма, бывший политзаключенный.
Степан Чубенко – украинский школьник, вратарь «ДЮСШ-Авангард», истязан и расстрелян боевиками «ДНР».
Владимир Вакуленко – украинский прозаик и поэт.
Напомним, 30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
