Практика судов
  1. В Украине

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию

14:22, 1 октября 2025
Экс-председателю парламента Андрею Парубию посмертно присвоено звание Героя Украины.
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание Герой Украины посмертно экс-председателю парламента Андрею Парубию.

"Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко", - отметил Зеленский.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.

Так, кроме Парубия, посмертно звание Герой Украины получили:

Геннадий Афанасьев – погибший украинский военный из Крыма, бывший политзаключенный.

Степан Чубенко – украинский школьник, вратарь «ДЮСШ-Авангард», истязан и расстрелян боевиками «ДНР».

Владимир Вакуленко – украинский прозаик и поэт.

Напомним, 30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, напомнив, что данные для Реестра «Оберег» могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия

Апелляционный административный суд напомнил, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра военнообязанных могут быть получены ТЦК путем электронного информационного взаимодействия с другими реестрами.

За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Административный суд вынес частное определение относительно привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности

Среди прочего, суд установил, что ТЦК на основании фактически не существующего электронного обращения внес в Реестр «Оберег» сведения о нарушении мужчиной правил воинского учета без направления повестки о вызове в ТЦК, то есть, без соблюдения установленной процедуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді