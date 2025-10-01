Практика судів
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Андрію Парубію

14:22, 1 жовтня 2025
Ексголові парламенту Андрію Парубію посмертно присвоєно звання Героя України.
Президент України Володимир Зеленський в День захисників і захисниць присвоїв звання Герой України посмертно ексголові парламенту Андрію Парубію.

"Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку", - зазначив Зеленський.

Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави.

Так, окрім Парубія, посмертно звання Герой України отримали: 

Геннадій Афанасьєв – загиблий український військовий з Криму, колишній політв'язень. 

Степан Чубенко – український школяр, воротар «ДЮСШ-Авангард», катований і розстріляний бойовиками «ДНР».

Володимир Вакуленко – український прозаїк і поет. 

Нагадаємо, 30 серпня, у Львові вбили колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. 

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

