В парке «Отрадный» демонтировали незаконные беседки – фото

Владельцы сооружений получили предписания на демонтаж, однако долгое время их не выполняли.

В столичном парке «Отрадный» демонтировали 16 беседок, которые были установлены без разрешительных документов.

Как сообщили в КП «Киевблагоустройство», владельцы сооружений получили предписания на демонтаж, однако долгое время их не выполняли. Первые пять беседок сотрудники коммунального предприятия вывезли на площадки временного хранения, после чего остальные владельцы убрали самостоятельно.

Теперь территория парка открыта для отдыха без посторонних сооружений.

