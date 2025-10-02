У парку «Відрадний» демонтували незаконні альтанки – фото

Власники споруд отримали приписи на демонтаж, однак тривалий час їх не виконували.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столичному парку «Відрадний» демонтували 16 альтанок, які були встановлені без дозвільних документів.

Як повідомили в КП «Київблагоустрій», власники споруд отримали приписи на демонтаж, однак тривалий час їх не виконували. Перші п’ять альтанок працівники комунального підприємства вивезли на майданчики тимчасового зберігання, після чого решту власники прибрали самостійно.

Тепер територія парку відкрита для відпочинку без сторонніх споруд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.