В Днепропетровском окружном админсуде обсудили правовые аспекты публично-правовых споров с участием военных

17:56, 1 октября 2025
Участники круглого стола обсудили вопросы административной юстиции в делах с участием военных.
В Днепропетровском окружном админсуде обсудили правовые аспекты публично-правовых споров с участием военных
Источник: Днепропетровский окружной административный суд
В честь Дня защитников и защитниц Украины 1 октября в Днепропетровском окружном административном суде прошел круглый стол на тему: «Дискуссионные вопросы, возникающие в практике административных судов при применении норм материального и процессуального права при рассмотрении публично-правовых споров с участием военнослужащих».

Организаторами мероприятия стали Днепропетровский окружной административный суд, Третий апелляционный административный суд и Днепровское региональное отделение Национальной школы судей Украины.

В работе мероприятия приняли участие судьи административных судов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, представители Национальной гвардии Украины, а также руководители и сотрудники областных и районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В суде указали, что председатель Днепропетровского окружного административного суда Владимир Горбалинский в начале мероприятия подчеркнул важность обсуждаемой темы. Он отметил, что такие встречи способствуют профессиональному обмену опытом, выработке правовых позиций и созданию возможности для прямого общения между судьями, военными и представителями других организаций, что особенно актуально в условиях войны.

Завершая мероприятие, Владимир Горбалинский вместе с коллегами — председателем Третьего апелляционного административного суда Анатолием Коршуном, председателем Запорожского окружного административного суда Олегом Прудивусом и начальником юридической службы Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины Александром Ништой, посетили мемориальный комплекс и почтили память погибших военнослужащих, возложив цветы к мемориалу на Аллее памяти павших защитников.

военные Днепропетровский окружной админсуд военнослужащие ТЦК

