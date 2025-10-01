Практика судів
У Дніпропетровському окружному адмінсуді обговорили правові аспекти спорів за участю військових

17:56, 1 жовтня 2025
Учасники круглого столу обговорили питання адміністративної юстиції у справах за участю військових.
У Дніпропетровському окружному адмінсуді обговорили правові аспекти спорів за участю військових
Джерело фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд
З нагоди Дня захисників і захисниць України у Дніпропетровському окружному адміністративному суді 1 жовтня відбувся круглий стіл на тему: «Дискусійні питання, які виникають у практиці адміністративних судів при застосуванні норм матеріального та процесуального права під час розгляду публічно-правових спорів за участю військовослужбовців».

Організаторами заходу стали Дніпропетровський окружний адміністративний суд, Третій апеляційний адміністративний суд та Дніпровське регіональне відділення Національної школи суддів України.

У роботі заходу взяли участь судді адміністративних судів, військовослужбовці Збройних Сил України, представники Національної гвардії України, а також керівники та співробітники обласних і районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У суді вказали, що голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Володимир Горбалінський на початку заходу підкреслив важливість обговорюваної теми. Він наголосив, що такі зустрічі сприяють професійному обміну досвідом, напрацюванню правових позицій і створенню можливості для прямого спілкування між суддями, військовими та представниками інших організацій, що є особливо актуальним в умовах війни.

Завершуючи захід, Володимир Горбалінський разом із колегами — головою Третього апеляційного адміністративного суду Анатолієм Коршуном, головою Запорізького окружного адміністративного суду Олегом Прудівусом та начальником юридичної служби Центрального територіального управління Національної гвардії України Олександром Ніштою, відвідав меморіальний комплекс і вшанував пам'ять загиблих військових, поклавши квіти до меморіалу на Алеї пам'яті полеглих захисників.

