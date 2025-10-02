Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, можно ли уволить работника в связи с сокращением штата, когда он болеет

07:18, 2 октября 2025
В период военного положения можно уволить работника, в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.
Стало известно, можно ли уволить работника в связи с сокращением штата, когда он болеет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопросы увольнения работников в связи с сокращением штата могут возникать в различных ситуациях, в том числе когда работник находится на больничном или в отпуске. Важно знать, какие правила действуют в таких случаях, чтобы избежать нарушений трудового законодательства.

В Гоструда объясняют, что при сокращении штата работника, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет, увольнение все равно возможно.

Во время военного положения закон позволяет увольнять работников даже во время их временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

При этом важно соблюдать правила, указав дату увольнения, которая должна быть первым рабочим днем после завершения нетрудоспособности или отпуска. Однако увольнение не допускается во время отпуска, связанного с беременностью и родами или для ухода за ребенком до трех лет. Это важная особенность, которую нужно учитывать при увольнении работника в таких условиях.

Как уволить работника, который остался на ТОТ?

В Гоструда отмечают, что работников, которые остались на временно оккупированных территориях, работодатель может перевести на простой, предоставить им отпуск без сохранения заработной платы, а также приостановить или прекратить трудовые отношения.

Важно учитывать, что Кодекс законов о труде Украины дополнен пунктом 8-3 статьи 36. Эта норма позволяет уволить работника в случае его отсутствия на работе более четырех месяцев подряд, если отсутствуют сведения о причинах такого отсутствия.

При этом значение не имеет, были ли эти причины уважительными.

Для законности увольнения работодатель обязан все время отсутствия отражать в табеле как невыход с невыясненными причинами.

Кроме того, следует позаботиться о документальном подтверждении ситуации. С этой целью рекомендуется периодически составлять соответствующие акты об отсутствии работника.

В случае увольнения работников по основаниям, которые квалифицируются как увольнение (расторжение трудового договора) по инициативе работодателя, действуют определенные ограничения на увольнение отдельных категорий работников.

В частности, частью третьей статьи 184 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет — часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случае их увольнения по окончании срочного трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев с дня окончания срочного трудового договора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На содержание резервных копий украинских государственных реестров за рубежом в 2026 году пока что нет денег – Минюст

Иностранные партнеры профинансируют содержание копий реестров за границей только до конца 2025 года.

Судьям, членам ВСП и ВККС предлагают ограничить вознаграждение 80 тысячами грн

Ограничение лимитом в 80 тысяч грн в месяц предлагается распространить на судейское вознаграждение, зарплаты членов ВККС и ВСП, депутатов, прокуроров и других должностных лиц – Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали поправку к госбюджету на 2026 год.

Определены победители конкурса на должности дисциплинарных инспекторов — у Высшего совета правосудия снова могут возникнуть проблемы с выбором

На пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов есть пять претендентов.

Ограничение зарплат чиновников лимитом в 80 тысяч грн – Гетманцев и Стефанчук внесли предложение к бюджету-2026

Бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено – Даниил Гетманцев объяснил, почему зарплаты чиновников могут ограничить 80 тысячами грн.

Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області