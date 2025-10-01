Практика судов
Верховный Суд подал в Конституционный Суд ряд конституционных представлений

20:50, 1 октября 2025
Верховный Суд подал в КСУ несколько конституционных представлений, в частности, относительно конституционности положений в Семейном кодексе, законов о судебном сборе, а также уголовно-процессуальных норм.
Верховный Суд обратился в Конституционный Суд с несколькими конституционными представлениями. Об этом сообщили в КСУ.

В частности, представления касаются следующих вопросов:

  • Конституционность положений пункта 10 части первой статьи 212 Семейного кодекса Украины относительно лиц, осужденных за преступления против общественного порядка и морали;
  • Конституционность пункта 2 раздела II «Переходные и заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя» от 12 марта 2025 года;
  • Конституционность части второй статьи 3 и подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года;
  • Конституционность пункта 2 части первой статьи 1 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно единовременной денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований» от 20 марта 2023 года;
  • Конституционность статей 309 и 392 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно невозможности апелляционного обжалования постановлений следственного судьи и суда в ходе уголовного производства.

