Верховний Суд подав до Конституційного Суду низку конституційних подань

Верховний Суд подав до КСУ кілька конституційних подань, зокрема щодо конституційності положень у Сімейному кодексі, законах про судовий збір, а також кримінальнопроцесуальних норм.

Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду з кількома конституційними поданнями. Про це повідомили в КСУ.

Зокрема, подання стосуються таких питань:

Конституційність положень пункту 10 частини першої статті 212 Сімейного кодексу України щодо осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності;

Конституційність пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» від 12 березня 2025 року;

Конституційність частини другої статті 3 та підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року;

Конституційність пункту 2 частини першої статті 1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань» від 20 березня 2023 року;

Конституційність статей 309 і 392 Кримінального процесуального кодексу України щодо неможливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді та суду під час кримінального провадження.

