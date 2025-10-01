Верховний Суд подав до Конституційного Суду низку конституційних подань

20:50, 1 жовтня 2025
Верховний Суд подав до КСУ кілька конституційних подань, зокрема щодо конституційності положень у Сімейному кодексі, законах про судовий збір, а також кримінальнопроцесуальних норм.
Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду з кількома конституційними поданнями. Про це повідомили в КСУ.
Зокрема, подання стосуються таких питань:
- Конституційність положень пункту 10 частини першої статті 212 Сімейного кодексу України щодо осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності;
- Конституційність пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» від 12 березня 2025 року;
- Конституційність частини другої статті 3 та підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року;
- Конституційність пункту 2 частини першої статті 1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань» від 20 березня 2023 року;
- Конституційність статей 309 і 392 Кримінального процесуального кодексу України щодо неможливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді та суду під час кримінального провадження.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.