Правительство компенсирует расходы на дорогу военнослужащим, которые лечились за границей

21:56, 1 октября 2025
Кабмин принял изменения для улучшения условий службы и поддержки военных.
К Дню защитников и защитниц Украины правительство приняло ряд важных изменений, направленных на улучшение условий службы и поддержку военнослужащих. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Среди нововведений — упрощение перевода между ВСУ и Нацгвардией, компенсация на дорогу для военнослужащих, которые лечились за границей, изменения в производстве оружия, а также новые возможности для украинских военных в Совместном центре НАТО-Украина в Польше.

Основные изменения:

  1. Правительство упростило процедуру перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией.
    «Ранее можно было переходить только между частями в пределах одной структуры. Теперь военные смогут подать электронный рапорт через приложение "Армия+", чтобы изменить место службы между Вооруженными Силами и Нацгвардией», — отметила глава правительства.
    Также установлены четкие сроки рассмотрения всех переводов:
    – командир военной части должен отреагировать на приказ в течение 3 дней;
    – кадровый центр ВСУ в течение 5 дней рассматривает обоснованные ходатайства командира о отмене перевода.
    Это решение дает военным больше возможностей реализовать свой профессиональный потенциал.
  2. Защитники, проходившие лечение за границей, получат от государства компенсацию на дорогу домой.
    «Расходы на это уже предусмотрены в проекте госбюджета. Военные должны чувствовать поддержку государства на всех этапах, в том числе это касается лечения и реабилитации», — подчеркнула Юлия Свириденко.
  3. Производство оружия: повторный ввоз комплектующих для производителей оружия теперь не облагается налогами, если при выполнении госконтрактов комплектующие были уничтожены.
    «Правительство приняло решение освободить от уплаты пошлины и НДС на комплектующие, которые производитель завозит повторно для выполнения государственных контрактов. В таком случае предприятие может завезти аналогичные составляющие в объеме, не превышающем уничтоженное, без налогообложения НДС. Эти потери должны быть подтверждены», — объяснила Премьер-министр.
    Также для таких случаев изменены правила отчетности на таможне.
    «Поставка по оборонным контрактам должна быть бесперебойной, и действия врага не должны создавать риски для выполнения оборонных закупок», — подчеркнула глава правительства.
  4. Определен порядок направления украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще.
    «Это позволит развивать совместные проекты с НАТО и повышать совместимость наших армий.
    Украинские военные в центре будут работать над современными подходами к оборонному планированию и применению технологий на поле боя. Боевой опыт Сил обороны Украины уникален, он был получен в условиях наземной войны, крупнейшей с времен Второй мировой войны», — сообщила Премьер-министр.

