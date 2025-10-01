Уряд компенсуватиме витрати на дорогу військовим, що лікувались за кордоном

До Дня захисників і захисниць України уряд ухвалив ряд важливих змін, спрямованих на покращення умов служби та підтримку військових. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Серед нововведень — спрощення переведення між ЗСУ та Нацгвардією, компенсація на дорогу для військових, які лікувались за кордоном, зміни у виробництві зброї, а також нові можливості для українських військових у Спільному центрі НАТО-Україна в Польщі.
Основні зміни:
«Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури. Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією», – зазначила очільниця Уряду.
Також встановлено чіткі терміни розгляду для всіх переведень:
– командир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;
– кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.
Дане рішення дає військовим більше можливостей реалізувати свій професійний потенціал.
«Видатки на це вже передбачені в проекті Держбюджету. Військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації», – наголосила Юлія Свириденко.
«Уряд ухвалив рішення звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені», – пояснила Прем’єр-міністр.
Також для таких випадків змінили правила звітування на митниці.
«Постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і дії ворога не повинні створювати ризики для виконання оборонних закупівель», – наголосила очільниця Уряду.
«Це дозволить розвивати спільні проекти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій.
Українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою. Бойовий досвід Сил оборони України – унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової», – повідомила Прем’єр-міністр.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.