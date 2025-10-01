Уряд компенсуватиме витрати на дорогу військовим, що лікувались за кордоном

Кабмін ухвалив зміни для покращення умов служби та підтримки військових.

До Дня захисників і захисниць України уряд ухвалив ряд важливих змін, спрямованих на покращення умов служби та підтримку військових. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Серед нововведень — спрощення переведення між ЗСУ та Нацгвардією, компенсація на дорогу для військових, які лікувались за кордоном, зміни у виробництві зброї, а також нові можливості для українських військових у Спільному центрі НАТО-Україна в Польщі.

Основні зміни:

Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією.

«Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури. Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією», – зазначила очільниця Уряду.

Також встановлено чіткі терміни розгляду для всіх переведень:

– командир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;

– кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.

Дане рішення дає військовим більше можливостей реалізувати свій професійний потенціал.

Захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому.

«Видатки на це вже передбачені в проекті Держбюджету. Військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації», – наголосила Юлія Свириденко.

Виробництво зброї: повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковується, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені.

«Уряд ухвалив рішення звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені», – пояснила Прем’єр-міністр.

Також для таких випадків змінили правила звітування на митниці.

«Постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і дії ворога не повинні створювати ризики для виконання оборонних закупівель», – наголосила очільниця Уряду.

Визначено порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі.

«Це дозволить розвивати спільні проекти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій.

Українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою. Бойовий досвід Сил оборони України – унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової», – повідомила Прем’єр-міністр.

