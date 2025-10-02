Алименты после 18 лет – в каких случаях родители должны поддерживать детей финансово

Обязанность касается нетрудоспособных или студентов до 23 лет при определенных условиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законодательство Украины предусматривает случаи, когда родители обязаны оказывать материальную поддержку совершеннолетним детям, сообщили в Минюсте.

Согласно Семейному кодексу Украины (статья 180), родители содержат детей до совершеннолетия, но в отдельных случаях эта обязанность продолжается и после 18 лет (глава 16 СК). Родители должны поддерживать совершеннолетних сыновей и дочерей, если они: 1) нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи (статья 198 СК); 2) продолжают обучение до 23 лет и нуждаются в финансовой поддержке (статья 199 СК), при условии, что родители могут оказывать такую помощь. Нетрудоспособными считаются лица пенсионного возраста, с инвалидностью или те, кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца (Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»). Лицо с инвалидностью — это человек с устойчивыми нарушениями функций организма, ограничивающими его жизнедеятельность (Закон «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью»).

Родители освобождаются от обязанности, если они сами нетрудоспособны, нуждаются в помощи или их доход не позволяет содержать ребенка. В случае уклонения от уплаты алиментов, ребенок или тот из родителей, с кем он проживает, может обратиться в суд. Право на иск также имеют совершеннолетние дети, которые учатся. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Украины от 15.05.2006 № 3, для взыскания алиментов на студентов необходима совокупность условий: возраст от 18 до 23 лет, продолжение обучения, потребность в материальной помощи и возможность родителей ее предоставлять. Право на содержание прекращается после завершения обучения.

Размер алиментов определяется судом в твердой сумме или доле от дохода плательщика с учетом: состояния здоровья и материального положения ребенка и плательщика, наличия других детей, нетрудоспособных родственников или других обстоятельств (статья 200 СК). Суд также учитывает возможность второго из родителей, супругов или совершеннолетних детей предоставлять содержание. Иски подаются по месту жительства ответчика (статья 27 ГПК) или истца (статья 28 ГПК). В случае задолженности начисляется пеня — 1% от суммы за каждый день просрочки, но не более 100% долга (статья 196 СК). Размер пеней может быть уменьшен судом в зависимости от состояния плательщика, а при наличии мер принудительного исполнения — ограничен их суммой (Закон «Об исполнительном производстве»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.