Практика судів
  1. В Україні

Аліменти після 18 років – у яких випадках батьки мають підтримувати дітей фінансово

11:30, 2 жовтня 2025
Обов’язок стосується непрацездатних або студентів до 23 років за певних умов.
Аліменти після 18 років – у яких випадках батьки мають підтримувати дітей фінансово
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавство України передбачає випадки, коли батьки зобов’язані надавати матеріальну підтримку повнолітнім дітям, повідомили в Мін’юсті.

Згідно зі Сімейним кодексом України (стаття 180), батьки утримують дітей до повноліття, але в окремих випадках цей обов’язок триває й після 18 років (глава 16 СК). Батьки повинні підтримувати повнолітніх синів і дочок, якщо вони: 1) непрацездатні та потребують матеріальної допомоги (стаття 198 СК); 2) продовжують навчання до 23 років і потребують фінансової підтримки (стаття 199 СК), за умови, що батьки можуть надавати таку допомогу. Непрацездатними вважаються особи пенсійного віку, з інвалідністю або ті, хто має право на пенсію через втрату годувальника (Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Особа з інвалідністю — це людина зі стійкими порушеннями функцій організму, що обмежують її життєдіяльність (Закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю»).

Батьки звільняються від обов’язку, якщо вони самі непрацездатні, потребують допомоги або їхній дохід не дозволяє утримувати дитину. У разі ухилення від сплати аліментів, дитина або той із батьків, з ким вона проживає, може звернутися до суду. Право на позов також мають повнолітні діти, які навчаються. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3, для стягнення аліментів на студентів потрібна сукупність умов: вік від 18 до 23 років, продовження навчання, потреба в матеріальній допомозі та можливість батьків її надавати. Право на утримання припиняється після завершення навчання.

Розмір аліментів визначається судом у твердій сумі або частці від доходу платника з урахуванням: стану здоров’я та матеріального становища дитини і платника, наявності інших дітей, непрацездатних родичів чи інших обставин (стаття 200 СК). Суд також враховує можливість другого з батьків, подружжя чи повнолітніх дітей надавати утримання. Позови подаються за місцем проживання відповідача (стаття 27 ЦПК) або позивача (стаття 28 ЦПК). У разі заборгованості нараховується пеня — 1% від суми за кожен день прострочення, але не більше 100% боргу (стаття 196 СК). Розмір пені може бути зменшений судом залежно від стану платника, а за наявності заходів примусового виконання — обмежений їхньою сумою (Закон «Про виконавче провадження»).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти аліменти Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін буде оплачувати з бюджету правову допомогу українцям, яких кримінально переслідують за кордоном

Також уряд збільшив матеріальну допомогу українцям, які постраждали під час перебування за кордоном.

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

Верховний Суд пояснив, чи виключається участь судді ВАКС у розгляді, якщо він входив до колегії при затвердженні угоди про визнання винуватості в іншому провадженні

Верховний Суд вказав, що КПК не виключає участь судді ВАКС у розгляді кримінального провадження, якщо він брав участь під час затвердження угоди про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні щодо цієї ж особи.

Верховна Рада розгляне законопроект про кредитну історію, який передбачає механізм «самозаборони» на отримання кредитів

Серед новел – запровадження механізму «самозаборони» на отримання кредитів для захисту від шахраїв.

Електронна система з даними про здоров’я громадян буде автоматично обмінюватися інформацією з системою, яка фіксує перетин кордону – Кабмін схвалив законопроект

Кабмін схвалив законопроект про автоматичний обмін даними між системою ЕСОЗ, де фіксується стан здоров’я, системами МВС і базою, де фіксуються дані про перетин кордону.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області