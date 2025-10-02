Аліменти після 18 років – у яких випадках батьки мають підтримувати дітей фінансово

Обов’язок стосується непрацездатних або студентів до 23 років за певних умов.

Законодавство України передбачає випадки, коли батьки зобов’язані надавати матеріальну підтримку повнолітнім дітям, повідомили в Мін’юсті.

Згідно зі Сімейним кодексом України (стаття 180), батьки утримують дітей до повноліття, але в окремих випадках цей обов’язок триває й після 18 років (глава 16 СК). Батьки повинні підтримувати повнолітніх синів і дочок, якщо вони: 1) непрацездатні та потребують матеріальної допомоги (стаття 198 СК); 2) продовжують навчання до 23 років і потребують фінансової підтримки (стаття 199 СК), за умови, що батьки можуть надавати таку допомогу. Непрацездатними вважаються особи пенсійного віку, з інвалідністю або ті, хто має право на пенсію через втрату годувальника (Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Особа з інвалідністю — це людина зі стійкими порушеннями функцій організму, що обмежують її життєдіяльність (Закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю»).

Батьки звільняються від обов’язку, якщо вони самі непрацездатні, потребують допомоги або їхній дохід не дозволяє утримувати дитину. У разі ухилення від сплати аліментів, дитина або той із батьків, з ким вона проживає, може звернутися до суду. Право на позов також мають повнолітні діти, які навчаються. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3, для стягнення аліментів на студентів потрібна сукупність умов: вік від 18 до 23 років, продовження навчання, потреба в матеріальній допомозі та можливість батьків її надавати. Право на утримання припиняється після завершення навчання.

Розмір аліментів визначається судом у твердій сумі або частці від доходу платника з урахуванням: стану здоров’я та матеріального становища дитини і платника, наявності інших дітей, непрацездатних родичів чи інших обставин (стаття 200 СК). Суд також враховує можливість другого з батьків, подружжя чи повнолітніх дітей надавати утримання. Позови подаються за місцем проживання відповідача (стаття 27 ЦПК) або позивача (стаття 28 ЦПК). У разі заборгованості нараховується пеня — 1% від суми за кожен день прострочення, але не більше 100% боргу (стаття 196 СК). Розмір пені може бути зменшений судом залежно від стану платника, а за наявності заходів примусового виконання — обмежений їхньою сумою (Закон «Про виконавче провадження»).

