Боевые медики смогут получить официальную медицинскую специальность по упрощенной процедуре

Новые возможности для боевых медиков: упрощены условия для получения медицинского образования.

Правительство запускает новые инициативы для боевых медиков, которые на войне приобрели опыт спасения жизни, но не всегда имеют медицинское образование. Благодаря новым правилам, боевые медики смогут получить профессиональное медицинское образование по упрощенной процедуре.

Как сообщают в Минветеранов, они могут получить медицинское образование одного из двух уровней.

Первый вариант — высшее образование (бакалавриат) по специальности «Медсестринство» (специализация «Экстренная медицина») для получения квалификации парамедика.

Второй — профессиональное передвузовское образование по специальности «Медсестринство» для получения квалификации медсестры или фельдшера. Также утверждены профессиональные стандарты «Экстренный медицинский техник» и «Парамедик». Они упрощают доступ для боевых медиков к трудоустройству в системе экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики, которые сейчас находятся на фронте, смогут дистанционно получать образование по сокращенным программам и без сдачи НМТ, а после завершения обучения смогут сразу работать парамедиками или фельдшерами в гражданских медицинских учреждениях.

В частности, можно получить высшее образование парамедика: для лиц с удостоверением участника боевых действий поступление происходит по собеседованию, без сдачи НМТ. Также доступно профессиональное передвузовское образование для получения квалификации медсестры или фельдшера, поступление в которое также не требует НМТ. После завершения обучения (уровень профессионального передвузовского образования) боевой медик может трудоустроиться парамедиком в службу экстренной медицинской помощи, а в течение двух лет подтвердить квалификацию — сдав экзамен или пройдя цикл специализации, который длится до трех месяцев.

Что касается боевых медиков, которые уже завершили службу, то они могут сразу трудоустроиться в систему экстренной медицинской помощи на должность экстренного медицинского техника, даже если не имеют этой квалификации.

В течение года им необходимо сдать квалификационный экзамен для получения квалификации экстренного медицинского техника, а в течение двух лет — получить водительские права, если их нет. Те, кто во время службы исполнял обязанности инструктора по тактической медицине или старшего боевого медика роты или батареи, могут сразу занять должность экстренного медицинского техника первого, высшего класса, с такими же условиями сдачи экзамена и получения водительского удостоверения.

Параллельно с работой демобилизованные медики имеют возможность дистанционно обучаться, сообщают в Минветеранов: получить высшее образование парамедика по сокращенной программе (для участников боевых действий — поступление по собеседованию, без НМТ) или пройти обучение на медсестру (медбрата) или фельдшера. После завершения профессионального передвузовского образования они могут сразу перейти на работу парамедиком и в течение двух лет подтвердить профессиональную квалификацию парамедика, сдав экзамен или пройдя трехмесячный цикл специализации.

