Бойові медики зможуть здобути офіційну медичну спеціальність за спрощеною процедурою

Нові можливості для бойових медиків: спрощено умови для здобуття медичної освіти.

Уряд запускає нові ініціативи для бойових медиків, які на війні набули досвіду порятунку життя, але не завжди мають медичну освіту. Завдяки новим правилам, бойові медики зможуть отримати професійну медичну освіту за спрощеною процедурою.

К вказують у Мінветеранів, вони можуть здобути медичну освіту одного з двох рівнів.

Перший варіант – вища освіта (бакалаврат) за спеціальністю «Медсестринство» (спеціалізація «Екстрена медицина») для здобуття кваліфікації парамедика.

Другий – фахова передвища освіта за спеціальністю «Медсестринство» для здобуття кваліфікації медсестри або фельдшера. Крім того, затверджені професійні стандарти «Екстрений медичний технік» та «Парамедик». Вони спрощують доступ для бойових медиків до працевлаштування у системі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики, які зараз перебувають на фронті, зможуть дистанційно здобувати освіту за скороченими програмами та без складання НМТ, а після завершення навчання зможуть одразу працювати парамедиками чи фельдшерами в цивільних медичних закладах.

Зокрема, можна здобути вищу освіту парамедика: для осіб із посвідченням учасника бойових дій вступ відбувається за співбесідою, без складання НМТ. Також доступна фахова передвища освіта для здобуття кваліфікації медсестри чи фельдшера, вступ до якої також не потребує НМТ. Після завершення навчання (рівень фахової передвищої освіти) бойовий медик може працевлаштуватися парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію — склавши іспит або пройшовши цикл спеціалізації, що триває до трьох місяців.

Щодо бойових медиків, які вже завершили службу, то вони можуть одразу працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають цієї кваліфікації.

Протягом року їм потрібно скласти кваліфікаційний іспит для здобуття кваліфікації екстреного медичного техніка, а протягом двох років — отримати водійське посвідчення, якщо його немає. Ті, хто під час служби виконував обов’язки інструктора з тактичної медицини або старшого бойового медика роти чи батареї, можуть одразу обійняти посаду екстреного медичного техніка першого, найвищого, класу, із такими ж умовами складання іспиту та отримання посвідчення водія.

Паралельно з роботою демобілізовані медики мають змогу дистанційно навчатися, вказують у Мінветеранів: здобути вищу освіту парамедика за скороченою програмою (для учасників бойових дій — вступ за співбесідою, без НМТ) або пройти навчання на медсестру (медбрата) чи фельдшера. Після завершення фахової передвищої освіти вони можуть одразу перейти на роботу парамедиком і протягом двох років підтвердити професійну кваліфікацію парамедика, склавши іспит або пройшовши тримісячний цикл спеціалізації.

