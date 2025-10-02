Практика судов
  1. В Украине

С 1 октября жителям прифронтовых территорий начислят 100 дополнительных киловатт электроэнергии

15:06, 2 октября 2025
Стартовала программа дополнительной поддержки для прифронтовых территорий.
С 1 октября жителям прифронтовых территорий начислят 100 дополнительных киловатт электроэнергии
Правительство запускает новую программу помощи для жителей прифронтовых территорий: с 1 октября каждому члену семьи будут начислять 100 дополнительных киловатт электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Поддержка является адресной, поэтому крайне важно ежемесячно своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, если такая услуга доступна.

Оплата и размер помощи:

  • 100 дополнительных кВт электроэнергии на каждого члена семьи;
  • 432 грн на одного члена семьи, максимальная выплата — 1296 грн на домохозяйство.

Кто может получить помощь:
Жители прифронтовых территорий, которые получают льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Как получить помощь:
Выплаты осуществляются Пенсионным фондом автоматически, без необходимости подачи дополнительной заявки.

Срок действия поддержки:
Помощь предоставляется за счет государственного бюджета и будет действовать до:

  • эвакуации семьи за пределы территории активных или возможных боевых действий, либо за пределы Украины;
  • утраты права на льготу или жилищную субсидию;
  • изменения статуса территории активных или возможных боевых действий на условно безопасные или временно оккупированные территории.

Программа направлена на поддержку семей в прифронтовых регионах и обеспечение стабильного электроснабжения каждого домохозяйства.

война Пенсионный фонд субсидия электроэнергия

