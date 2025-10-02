С 1 октября жителям прифронтовых территорий начислят 100 дополнительных киловатт электроэнергии

Правительство запускает новую программу помощи для жителей прифронтовых территорий: с 1 октября каждому члену семьи будут начислять 100 дополнительных киловатт электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Поддержка является адресной, поэтому крайне важно ежемесячно своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, если такая услуга доступна.
Оплата и размер помощи:
Кто может получить помощь:
Жители прифронтовых территорий, которые получают льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Как получить помощь:
Выплаты осуществляются Пенсионным фондом автоматически, без необходимости подачи дополнительной заявки.
Срок действия поддержки:
Помощь предоставляется за счет государственного бюджета и будет действовать до:
Программа направлена на поддержку семей в прифронтовых регионах и обеспечение стабильного электроснабжения каждого домохозяйства.
