С 1 октября жителям прифронтовых территорий начислят 100 дополнительных киловатт электроэнергии

Правительство запускает новую программу помощи для жителей прифронтовых территорий: с 1 октября каждому члену семьи будут начислять 100 дополнительных киловатт электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Поддержка является адресной, поэтому крайне важно ежемесячно своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, если такая услуга доступна.

Оплата и размер помощи:

100 дополнительных кВт электроэнергии на каждого члена семьи;

432 грн на одного члена семьи, максимальная выплата — 1296 грн на домохозяйство.

Кто может получить помощь:

Жители прифронтовых территорий, которые получают льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Как получить помощь:

Выплаты осуществляются Пенсионным фондом автоматически, без необходимости подачи дополнительной заявки.

Срок действия поддержки:

Помощь предоставляется за счет государственного бюджета и будет действовать до:

эвакуации семьи за пределы территории активных или возможных боевых действий, либо за пределы Украины;

утраты права на льготу или жилищную субсидию;

изменения статуса территории активных или возможных боевых действий на условно безопасные или временно оккупированные территории.

Программа направлена на поддержку семей в прифронтовых регионах и обеспечение стабильного электроснабжения каждого домохозяйства.

