З 1 жовтня мешканцям прифронтових територій дорахують 100 додаткових кіловат електроенергії

Уряд запускає нову програму допомоги для мешканців прифронтових територій: з 1 жовтня кожному члену родини нараховуватимуть 100 додаткових кіловат електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Підтримка є адресною, тому дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію, якщо така послуга є доступною.
Оплата та розмір допомоги:
Хто може отримати допомогу:
Жителі прифронтових територій, які отримують пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги.
Як отримати допомогу:
Виплати здійснюються Пенсійним фондом автоматично, без необхідності подавати додаткову заявку.
Тривалість підтримки:
Допомога надається за рахунок державного бюджету і діятиме до:
Ця програма покликана підтримати сім’ї у прифронтових регіонах та забезпечити стабільне електропостачання для кожного домогосподарства.