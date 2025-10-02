Практика судів
З 1 жовтня мешканцям прифронтових територій дорахують 100 додаткових кіловат електроенергії

15:06, 2 жовтня 2025
Стартувала програма додаткової підтримки для прифронтових територій.
Уряд запускає нову програму допомоги для мешканців прифронтових територій: з 1 жовтня кожному члену родини нараховуватимуть 100 додаткових кіловат електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Підтримка є адресною, тому дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію, якщо така послуга є доступною.

Оплата та розмір допомоги:

  • 100 додаткових кВт електроенергії на кожного члена сім’ї;
  • 432 грн на одного члена сім’ї, максимальна виплата — 1296 грн на домогосподарство.

Хто може отримати допомогу:
Жителі прифронтових територій, які отримують пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги.

Як отримати допомогу:
Виплати здійснюються Пенсійним фондом автоматично, без необхідності подавати додаткову заявку.

Тривалість підтримки:
Допомога надається за рахунок державного бюджету і діятиме до:

  • евакуації родини за межі території активних або можливих бойових дій, або за межі України;
  • втрати права на пільгу або житлову субсидію;
  • зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні та тимчасово окуповані території.

Ця програма покликана підтримати сім’ї у прифронтових регіонах та забезпечити стабільне електропостачання для кожного домогосподарства.

війна Пенсійний фонд субсидія електроенергія

