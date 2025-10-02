Правительство обновило состав Совета безбарьерности

Кабинет Министров поддержал решение о смене состава Совета безбарьерности. Теперь его возглавляет Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая будет председательствовать вместо Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил Министерство развития громад и территорий.
Обновление состава связано с кадровыми изменениями в министерствах и ведомствах. В Совет также включены новые представители центральных органов исполнительной власти.
Совет безбарьерности является консультативно-совещательным органом правительства. Он координирует работу министерств и ведомств по созданию безбарьерного пространства. Совет помогает находить решения для преодоления препятствий, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни — от доступности услуг до инклюзивного планирования городов.
В состав Совета также вошли:
Зоряна Стецюк — заместитель Министра цифровой трансформации
Тетяна Бережна — и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций
Денис Шмыгаль — Министр обороны Украины
Марьяна Беца — заместитель Министра иностранных дел
Герман Галущенко — Министр юстиции
Олена Журавська — секретарь Совета судей Украины
Рейчел Кин — руководитель отдела социальных восстановлений, гендера, инвалидности и инклюзии Посольства Великобритании в Украине
Дарья Кукурина — исполнительный директор общественной ассоциации «Лига сильных»
Сергей Постивий — член ЦИК
Яко Силье — постоянный представитель ПРООН в Украине
Алексей Соболев — Министр экономики, экологии и сельского хозяйства
Инна Солодка — заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины.
