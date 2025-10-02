Практика судов
Правительство обновило состав Совета безбарьерности

13:18, 2 октября 2025
Обновление состава Совета безбарьерности связано с кадровыми изменениями в министерствах и ведомствах.
Правительство обновило состав Совета безбарьерности
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров поддержал решение о смене состава Совета безбарьерности. Теперь его возглавляет Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая будет председательствовать вместо Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил Министерство развития громад и территорий.

Обновление состава связано с кадровыми изменениями в министерствах и ведомствах. В Совет также включены новые представители центральных органов исполнительной власти.

Совет безбарьерности является консультативно-совещательным органом правительства. Он координирует работу министерств и ведомств по созданию безбарьерного пространства. Совет помогает находить решения для преодоления препятствий, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни — от доступности услуг до инклюзивного планирования городов.

В состав Совета также вошли:

Зоряна Стецюк — заместитель Министра цифровой трансформации

Тетяна Бережна — и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций

Денис Шмыгаль — Министр обороны Украины

Марьяна Беца — заместитель Министра иностранных дел

Герман Галущенко — Министр юстиции

Олена Журавська — секретарь Совета судей Украины

Рейчел Кин — руководитель отдела социальных восстановлений, гендера, инвалидности и инклюзии Посольства Великобритании в Украине

Дарья Кукурина — исполнительный директор общественной ассоциации «Лига сильных»

Сергей Постивий — член ЦИК

Яко Силье — постоянный представитель ПРООН в Украине

Алексей Соболев — Министр экономики, экологии и сельского хозяйства

Инна Солодка — заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины.

Кабинет Министров Украины

