Уряд оновив склад Ради безбар’єрності

Кабінет Міністрів підтримав рішення про зміну складу Ради безбар’єрності. Відтепер її очолює Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яка головуватиме замість Дениса Шмигаля. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
Оновлення складу пов’язане з кадровими змінами у міністерствах та відомствах. До Ради також включено нових представників центральних органів виконавчої влади.
Рада безбар’єрності є консультативно-дорадчим органом Уряду. Вона координує роботу міністерств і відомств щодо створення безбар’єрного простору. Рада допомагає знаходити рішення для подолання перешкод, з якими стикаються люди у повсякденному житті – від доступності послуг до інклюзивного планування міст.
До складу Ради також долучились:
Зоряна Стецюк - заступник Міністра цифрової трансформації
Тетяна Бережна - т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій
Денис Шмигаль - Міністр оборони України
Мар'яна Беца - заступник Міністра закордонних справ
Герман Галущенко - Міністр юстиції
Олена Журавська - секретар Ради суддів України
Рейчел Кін - керівник відділу з питань соціального відновлення, гендеру, інвалідності та інклюзії Посольства Великої Британії в Україні
Дар’я Кукуріна - виконавчий директор громадської спілки “Ліга сильних”
Сергій Постівий - член ЦВК
Яко Сільє - постійний представник ПРООН в Україні
Олексій Соболев - Міністр економіки, довкілля та сільського господарства
Інна Солодка - заступник Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.