Уряд оновив склад Ради безбар’єрності

Оновлення складу Ради безбар’єрності пов’язане з кадровими змінами у міністерствах та відомствах.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів підтримав рішення про зміну складу Ради безбар’єрності. Відтепер її очолює Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яка головуватиме замість Дениса Шмигаля. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Оновлення складу пов’язане з кадровими змінами у міністерствах та відомствах. До Ради також включено нових представників центральних органів виконавчої влади.

Рада безбар’єрності є консультативно-дорадчим органом Уряду. Вона координує роботу міністерств і відомств щодо створення безбар’єрного простору. Рада допомагає знаходити рішення для подолання перешкод, з якими стикаються люди у повсякденному житті – від доступності послуг до інклюзивного планування міст.

До складу Ради також долучились:

Зоряна Стецюк - заступник Міністра цифрової трансформації

Тетяна Бережна - т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій

Денис Шмигаль - Міністр оборони України

Мар'яна Беца - заступник Міністра закордонних справ

Герман Галущенко - Міністр юстиції

Олена Журавська - секретар Ради суддів України

Рейчел Кін - керівник відділу з питань соціального відновлення, гендеру, інвалідності та інклюзії Посольства Великої Британії в Україні

Дар’я Кукуріна - виконавчий директор громадської спілки “Ліга сильних”

Сергій Постівий - член ЦВК

Яко Сільє - постійний представник ПРООН в Україні

Олексій Соболев - Міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Інна Солодка - заступник Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

