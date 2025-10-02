Чиновника Голосеевской РГА подозревают в хищении 1 млн грн на ремонте укрытия

Подозреваемый способствовал завышению объемов работ в тендере.

В Киеве сообщили о подозрении начальнику управления строительства Голосеевской райгосадминистрации за внесение недостоверных данных в официальные документы и завладение бюджетными средствами во время капитального ремонта паркинга, который используется как укрытие, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что подозреваемый обеспечил победу подконтрольному обществу в тендере на ремонт паркинга Голосеевской РГА. После завершения работ подрядчик указал в документах завышенные объемы выполненных работ, которые начальник управления утвердил, что позволило обществу получить полную оплату. Этими действиями столичному бюджету нанесен ущерб на почти 1 млн гривен. Чиновнику инкриминируют нарушение по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Следствие продолжается, проверяется причастность других должностных лиц РГА к хищениям.

