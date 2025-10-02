Посадовця Голосіївської РДА підозрюють у розкраданні 1 млн грн на ремонті укриття

Підозрюваний сприяв завищенню обсягів робіт у тендері.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської райдержадміністрації за внесення недостовірних даних до офіційних документів і заволодіння бюджетними коштами під час капітального ремонту паркінгу, який використовується як укриття, повідомили в прокуратурі.

Встановлено, що підозрюваний забезпечив перемогу підконтрольному товариству в тендері на ремонт паркінгу Голосіївської РДА. Після завершення робіт підрядник вказав у документах завищені обсяги виконаних робіт, які начальник управління затвердив, що дозволило товариству отримати повну оплату. Цими діями столичному бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень. Посадовцю інкримінують порушення за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб РДА до розкрадань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.