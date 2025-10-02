В Белой Церкви включили отопление в детских садах, школах и больницах.

Белая Церковь первой в Киевской области начала отопительный сезон 2025-2026 годов в учреждениях социальной сферы, сообщили в городском совете.

Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета на заседании 30 сентября, чтобы обеспечить тепловой энергией объекты социально-культурного и бытового назначения общины в осенне-зимний период. Белоцерковтепломережи поручено начать отопительный период в учреждениях здравоохранения, детских дошкольных, школьных, внешкольных и спортивных учреждениях от индивидуальных источников теплоснабжения на основании заявлений руководителей этих учреждений.

Другим производителям и поставщикам тепловой энергии рекомендовано начать теплоснабжение в больницах, детских садах, школах, внешкольных и спортивных учреждениях по заявлениям их руководителей. Тепло будут включать только в тех учреждениях, где есть техническая возможность сделать это без одновременного запуска отопления в жилых домах.

Для жилищного фонда и других потребителей Белоцерковской общины отопительный период начнется в зависимости от климатических условий, в соответствии со строительными нормами, правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, санитарным законодательством и другими нормативными документами, если средняя суточная температура воздуха в течение трех суток составляет 8 °C или ниже. Подключение к системам теплоснабжения будет происходить при наличии актов готовности к отопительному периоду.

