Біла Церква першою на Київщині розпочала опалювальний сезон

У Білій Церкві включили опалення в садках, школах та лікарнях.

Біла Церква першою в Київській області розпочала опалювальний сезон 2025-2026 років у закладах соціальної сфери, повідомили в міській раді.

Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету на засіданні 30 вересня, щоб забезпечити тепловою енергією об’єкти соціально-культурного та побутового призначення громади в осінньо-зимовий період. Білоцерківтепломережі доручено розпочати опалювальний період у закладах охорони здоров’я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладах від індивідуальних джерел теплопостачання на підставі заяв керівників цих установ.

Іншим виробникам і постачальникам теплової енергії рекомендовано розпочати теплопостачання в лікарнях, дитячих садках, школах, позашкільних і спортивних закладах за заявами їхніх керівників. Тепло вмикатимуть лише в тих закладах, де є технічна можливість зробити це без одночасного запуску опалення в житлових будинках.

Для житлового фонду та інших споживачів Білоцерківської громади опалювальний період розпочнеться залежно від кліматичних умов, відповідно до будівельних норм, правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, санітарного законодавства та інших нормативних документів, якщо середня добова температура повітря протягом трьох діб становить 8 °C або нижче. Підключення до систем теплопостачання відбуватиметься за наявності актів готовності до опалювального періоду.

