Практика судов
  1. В Украине

СБУ и Нацполиция задержали четырех дельцов, пытавшихся продавать «трофейное» оружие

18:42, 2 октября 2025
Среди изъятого – российские гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.
СБУ и Нацполиция задержали четырех дельцов, пытавшихся продавать «трофейное» оружие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальной полицией предотвратила попытки незаконной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах страны.

Среди изъятого у злоумышленников — российские гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства (СВУ).

Херсонщина: задержан 58-летний житель Бериславского района, который пытался продать «трофейную» реактивную противотанковую гранату РПГ-26. В его доме под кроватью правоохранители обнаружили гранаты РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 с запалами, пять тротиловых шашек и более 200 патронов различного калибра. Образцы оружия мужчина нашел на бывших местах дислокации российских войск во время оккупации правобережья.

Черниговщина: задержан 48-летний местный житель, который изготавливал самодельные взрывные устройства и маскировал их под огнетушители. Подпольную «мастерскую» он устроил на территории собственного дома. Во время обыска обнаружены готовые СВУ, взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомб.

Ровненщина: подозрение получил безработный мужчина, который пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина. Арсенал хранился в яме посреди леса. Во время обыска из тайника изъяли 9 артиллерийских снарядов и 4 боевые гранаты, одна из которых предназначалась для подствольного гранатомета.

Черкасщина: задержан бывший военнослужащий, который пытался продать автомат АК-74 с магазином и глушителем, а также более 50 патронов калибра 5,45 мм.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как известно, с начала войны в Украине «потерялось» почти полмиллиона единиц оружия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Национальная полиция оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області