СБУ и Нацполиция задержали четырех дельцов, пытавшихся продавать «трофейное» оружие

Среди изъятого – российские гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальной полицией предотвратила попытки незаконной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах страны.

Среди изъятого у злоумышленников — российские гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства (СВУ).

Херсонщина: задержан 58-летний житель Бериславского района, который пытался продать «трофейную» реактивную противотанковую гранату РПГ-26. В его доме под кроватью правоохранители обнаружили гранаты РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 с запалами, пять тротиловых шашек и более 200 патронов различного калибра. Образцы оружия мужчина нашел на бывших местах дислокации российских войск во время оккупации правобережья.

Черниговщина: задержан 48-летний местный житель, который изготавливал самодельные взрывные устройства и маскировал их под огнетушители. Подпольную «мастерскую» он устроил на территории собственного дома. Во время обыска обнаружены готовые СВУ, взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомб.

Ровненщина: подозрение получил безработный мужчина, который пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина. Арсенал хранился в яме посреди леса. Во время обыска из тайника изъяли 9 артиллерийских снарядов и 4 боевые гранаты, одна из которых предназначалась для подствольного гранатомета.

Черкасщина: задержан бывший военнослужащий, который пытался продать автомат АК-74 с магазином и глушителем, а также более 50 патронов калибра 5,45 мм.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как известно, с начала войны в Украине «потерялось» почти полмиллиона единиц оружия.

