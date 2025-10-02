Практика судів
СБУ і Нацполіція затримали чотирьох ділків, які намагалися продавати «трофейну» зброю

18:42, 2 жовтня 2025
Серед вилученого — російські гранатомети, автомати Калашникова та саморобні вибухові пристрої.
СБУ і Нацполіція затримали чотирьох ділків, які намагалися продавати «трофейну» зброю
Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національною поліцією запобігла спробам незаконного продажу зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах країни.

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова та саморобні вибухові пристрої (СВП).

Херсонщина: затримано 58-річного мешканця Бериславського району, який намагався продати «трофейну» реактивну протитанкову гранату РПГ-26. У його будинку під ліжком правоохоронці виявили гранати РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 із запалами, п’ять тротилових шашок та понад 200 набоїв різного калібру. Зразки озброєння чоловік знайшов на колишніх місцях дислокації російських військ під час окупації правобережжя.

Чернігівщина: затримано 48-річного місцевого жителя, який виготовляв саморобні вибухівки та маскував їх під вогнегасники. Підпільну «майстерню» він облаштував на території власного домоволодіння. Під час обшуку виявлено готові СВП, вибухові речовини та складові для виготовлення бомб.

Рівненщина: підозру отримав безробітний чоловік, який намагався підпільно продати автомат АК-47 та два магазини. Зберігав арсенал у ямі посеред лісу. Під час обшуку вилучено 9 артпострілів і 4 бойові гранати, одна з яких до підствольного гранатомета.

Черкащина: затримано колишнього військового, який намагався продати автомат АК-74 з магазином і глушником та понад 50 набоїв калібру 5,45 мм.

Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як відомо, в Україні з початку війни «загубилося» майже пів мільйона одиниць зброї.

